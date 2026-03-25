7 شهید در حمله دشمن صهیونی-آمریکایی به خانه‌ های سازمانی کارکنان راه‌آهن در تبریز

اداره‌ کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: با پایان عملیات امداد و نجات در خانه‌های سازمانی راه آهن در تبریز، تعداد شهدای حمله وحشیانه دشمن به این منطقه به هفت نفر رسید.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: شب گذشته دشمن صهیونی-آمریکایی خانه‌ های سازمانی کارکنان راه‌آهن در تبریز را مورد حمله قرار داد.

تاکنون پیکر هفت شهید مظلوم از زیر آوار خارج شده و عملیات تفحص شهدای احتمالی در این محل نیز از صبح امروز آغاز شده است.

تعداد شهدای آذربایجان شرقی از ابتدای جنگ رمضان تاکنون به ۱۶۹ نفر رسیده است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
