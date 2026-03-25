دستگیری ۳ نفر به اتهام همکاری با معاندین در کاشان
۳ نفر از عاملان همکاری با شبکههای معاندین در شهرستان کاشان دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، روابطعمومی سپاه کاشان اعلام کرد: یک نفر از عوامل وطنفروش که با شبکههای معاند خارجی همکاری میکرد شناسایی و با دستور دادستان کاشان توسط سربازان گمنام امامزمان (عج) دستگیر شد.
همچنین با تلاش سربازان گمنام امامزمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی بخش نیاسر ۲ نفر از معاندین و منافقین طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و روانه زندان شدند.
نیروهای امنیتی اعلام کردهاند که اقدامات افراد وابسته به شبکههای معاندین و منافقین تحت رصد قرار دارد.