دستگیری ۳ نفر به اتهام همکاری با معاندین در کاشان

به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط‌عمومی سپاه کاشان اعلام کرد: یک نفر از عوامل وطن‌فروش که با شبکه‌های معاند خارجی همکاری می‌کرد شناسایی و با دستور دادستان کاشان توسط سربازان گمنام امام‌زمان (عج) دستگیر شد.

همچنین با تلاش سربازان گمنام امام‌زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی بخش نیاسر ۲ نفر از معاندین و منافقین طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و روانه زندان شدند.

نیروهای امنیتی اعلام کرده‌اند که اقدامات افراد وابسته به شبکه‌های معاندین و منافقین تحت رصد قرار دارد.

