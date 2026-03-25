به دلیل حمله هوایی دشمن در بامداد امروز؛

آزادراه خرم‌آباد - اراک تا اطلاع ثانوی مسدود است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: آزادراه خرم‌آباد - اراک به دلیل حمله هوایی دشمن در بامداد امروز مسدود شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز چهارشنبه افزود: با توجه به آسیب آزادراه در هر دو محور رفت و برگشت، باید عملیات ترمیم و آسفالت ریزی صورت بگیرد که با وجود شرایط جوی و بارندگی هوایی شدید در حال حاضر این امکان وجود ندارد.

وی با اشاره به حضور تیم‌های راهداری در محل تصریح کرد: بنابراین مسیر آزادراه تا اطلاع ثانوی مسدود است و رانندگان باید از محور جاده قدیم خرم آباد - بروجرد تردد کنند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
