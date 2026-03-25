به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز چهارشنبه افزود: با توجه به آسیب آزادراه در هر دو محور رفت و برگشت، باید عملیات ترمیم و آسفالت ریزی صورت بگیرد که با وجود شرایط جوی و بارندگی هوایی شدید در حال حاضر این امکان وجود ندارد.

وی با اشاره به حضور تیم‌های راهداری در محل تصریح کرد: بنابراین مسیر آزادراه تا اطلاع ثانوی مسدود است و رانندگان باید از محور جاده قدیم خرم آباد - بروجرد تردد کنند.