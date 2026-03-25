خسارت به ساختمان شرکت عمران بهارستان اصفهان در حمله آمریکایی صهیونی

به گزارش ایلنا از اصفهان، ساختمان شرکت عمران شهر جدید بهارستان امروز مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.

روز گذشته نیز بلوار حاشیه شرکت عمران شهر جدید بهارستان هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفته بود.

این اقدام در حالی رخ داده است که شرکت عمران بهارستان نهادی با ماهیت عمرانی و شهرسازی و ارائه کننده خدمات به شهروندان شهر و متقاضیان حوزه مسکن است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان اظهار داشت: در حمله آمریکایی صهیونی ساختمان شرکت دچار خسارات مالی و تخریب شده است.

انتهای پیام/