تشکیل پرونده قضایی برای دو مدیر البرزی

به گزارش ایلنا از البرز، حسن مددی به منظور بررسی روند نظارتی در خصوص تغییر کاربری‌ها و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در سطح شهر و حوزه‌های قضایی استان در بازدید‌های سرزده از جاده چالوس، شهرداری ناحیه سه کرج و حوزه قضایی چهارباغ، روند اقدامات را مورد ارزیابی قرار داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه این بازدید‌های سرزده با هدف صیانت از حقوق بیت المال و مقابله با تغییر کاربری‌ها و ساخت و ساز‌های غیرمجاز انجام شده است گفت: با توجه به گزارشات مردمی واصله به دادستانی در خصوص اقدامات غیرقانونی برخی افراد سودجو با توجه به شرایط جنگ تحمیلی رژیم صهیونی و آمریکا، این گزارشات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: در بازدید انجام شده از شهرداری ناحیه سه کرج، جاده چالوس و حوزه قضایی چهارباغ، تخلفات متعددی مشاهده شد که ضمن دستور قضایی به مدیران ارشد در خصوص دو مدیر متخلف جهاد کشاورزی و شهرداری، جهت رسیدگی به قصور و ترک فعل آنها دستور تشکیل پرونده قضایی صادر شد همچنین مقرر شد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شهرداری و جهاد کشاورزی، راسا نسبت به قلع و قمع بنا‌های احداث شده اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز همچنین تصریح کرد: مقرر شد مدیرکل جهاد کشاورزی استان نسبت به مقابله با ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز، اقدامات مقتضی را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام و نظارت مستمر داشته باشد.

وی با هشدار به برخی افراد سودجو که از شرایط کشور سوء استفاده کرده و به اقدامات غیرقانونی و ناقض حقوق عامه روی می‌آورند متذکر شد: در این راستا ضمن برخورد قانونی متناسب با متخلفان و مجرمان، هرگونه کوتاهی و تخلف مدیران با برخورد قضایی و اعلام جرم همراه خواهد بود.

انتهای پیام/