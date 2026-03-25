به گزارش ایلنا، در پی بارندگی همراه با رعد و برق و باد از شب گذشته در آبادان، آبگرفتگی گسترده در خیابان‌های آبادان، از جمله ذوالفقاری، احمد آباد، جمشید آباد، امیر کبیر و اروسیه شده و مشکلات قابل توجهی برای شهروندان به وجود آورده است.

خیابان‌های شهر مملو از رواناب شده و کانال‌ها و جوی‌های شهری سرریز کرده‌اند که این امر تردد خودروها و شهروندان را مختل کرده است.

سرپرست شهرداری آبادان با اشاره به آمادگی تجهیزات برای مقابله با آبگرفتگی، تاکید کرد: در صورت بارش‌های سنگین، اقدامات جدی برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر انجام خواهد شد.

محمدرضا متور از آمادگی ایستگاه‌های پمپاژ و سپتیک‌های سطح شهر با سرویس ۲۷ سپتیک، ۶۰ پمپ لجن‌کش و مکنده و بیش از ۸۰ نیروی خدمات‌شهری خبر داد و افزود: برای آبگرفتگی‌های پراکنده نیز تدابیر لازم برای تخلیه بلافاصله پس از اتمام بارش‌ها اندیشیده شده است.

میزان بارندگی گزارش شده در آبادان ۳۰ میلی‌متر است.