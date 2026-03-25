معاون استاندارگلستان:

تا اطلاع ثانوی در گلستان؛ ساعات کاری از ۸ تا ۱۴

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان اعلام کرد: شرایط کاری دستگاه‌های اجرایی استان از ابتدای سال جدید تا اطلاع ثانوی، کماکان بر اساس ابلاغیه قبلی این استانداری خواهد بود.

به گزارش ایلنا از گلستان؛ مجتبی جمالی با اشاره به ابلاغیه شماره ۶۵۰۴۲/۴/۱۴۰۴ مورخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۴ استانداری اظهار داشت: شرایط کاری از ابتدای سال جدید تا زمان ابلاغ دستورالعمل جدید تابع ضوابط اعلام شده در ابلاغیه مذکور خواهد بود.

وی افزود: بنابراین ساعات کاری ادارات تا اطلاع ثانوی، طبق ابلاغیه دوره سرد سال (تا ۱۵ فروردین‌ماه)، از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ بعدازظهر تعیین شده است.

معاون استاندار گلستان تأکید کرد: بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در شرایط کاری و ساعات اداری، مراتب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

جمالی همچنین یادآور شد: کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان موظف به رعایت ابلاغیه‌های صادره و هماهنگی با تصمیمات متمرکز استانی هستند و مسئولیت اجرای دقیق این دستورالعمل‌ها بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است.

انتهای پیام/
