تا اطلاع ثانوی در گلستان؛ ساعات کاری از ۸ تا ۱۴

به گزارش ایلنا از گلستان؛ مجتبی جمالی با اشاره به ابلاغیه شماره ۶۵۰۴۲/۴/۱۴۰۴ مورخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۴ استانداری اظهار داشت: شرایط کاری از ابتدای سال جدید تا زمان ابلاغ دستورالعمل جدید تابع ضوابط اعلام شده در ابلاغیه مذکور خواهد بود.

وی افزود: بنابراین ساعات کاری ادارات تا اطلاع ثانوی، طبق ابلاغیه دوره سرد سال (تا ۱۵ فروردین‌ماه)، از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ بعدازظهر تعیین شده است.

معاون استاندار گلستان تأکید کرد: بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در شرایط کاری و ساعات اداری، مراتب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

جمالی همچنین یادآور شد: کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان موظف به رعایت ابلاغیه‌های صادره و هماهنگی با تصمیمات متمرکز استانی هستند و مسئولیت اجرای دقیق این دستورالعمل‌ها بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است.

