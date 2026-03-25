عضو جبهه اصلاحات فارس در گفت و گو با ایلنا:
محاسبات آمریکا و اسرائیل درباره جنگ با ایران اشتباه بود/دفاع ایران فراتر از انتظارات آنها بود/تنگه هرمز معادلات دشمن را پیچیدهتر کرد
عضو جبهه اصلاحات فارس با بیان اینکه حمله به ایران خارج از تصور طراحان آن پیش رفته است، گفت: دفاع ایران و طرح موضوع تنگه هرمز معادلات آمریکا و اسرائیل را پیچیدهتر کرده و ارزیابی نهایی اهداف آنان تنها پس از پایان جنگ ممکن خواهد بود.
محمدحسن گلرخیان در گفت و گو با ایلنا با اشاره به تحولات اخیر و ارزیابی حمله به ایران اظهار کرد: این اقدام خارج از حد انتظار و تصور آمریکا و اسرائیل بوده است.
بهگفته وی، آنان تصور میکردند یک جنگ کوتاهمدت شکل گیرد که در آن با هدف قرار دادن رهبر انقلاب، فرماندهان ارتش و مسئولان نظامی کشور، نوعی ازهمگسیختگی در میان نیروهای نظامی و حامیان حکومت ایجاد شده و از سوی دیگر زمینه شورش و اعتراضات گسترده داخلی فراهم شود تا بسیار سریع به اهداف خود برسند و چیزی مشابه ونزوئلا رخ دهد.
تنگه هرمز معادلات دشمن را پیچیدهتر کرد
گلرخیان با بیان اینکه هرچه جنگ پیش رفت، دفاع ایران فراتر از انتظارات آنها بود، گفت: افزوده شدن مسئله تنگه هرمز معادلات آنان را پیچیدهتر کرده است.
وی به پیامدهای سیاسی این شرایط اشاره کرد و گفت: اکنون به نقطهای رسیدهاند که حتی ترامپ، که با غرور وارد این میدان شده بود و حمایت بریتانیا را در هفته اول دیرهنگام میدانست، اینک به سبب موضوع تنگه هرمز دچار شرایطی شده که ناگزیر از جلب حمایت دوستان خود است.
عضو جبهه اصلاحات فارس با اشاره به سیاستهای خاورمیانهای آمریکا گفت: اینکه آیا ترامپ توانسته به اهداف خود در منطقه برسد یا خیر، تنها پس از پایان جنگ قابل ارزیابی است.
گلرخیان خاطرنشان کرد: با وجود این، مشکل اصلی در وضعیت کنونی، ضعف در همراهی مردمی و دفاع داخلی در کنار عدم همراهی جهانی با سیاستهای آمریکا است.
عضو جبهه اصلاحات فارس تصریح کرد: در طول دهههای گذشته، آمریکا با تحقیر روسایجمهور دموکرات خود و با طرحهایی چون خروج از برجام، در پی آن بود که اقدام خود را توجیه کند و بگوید آنچه پاره کردیم به ایران امتیاز داده بود.
گلرخیان افزود: اکنون آنان در وضعیتی گرفتار شدهاند که هم در داخل حزب دموکرات و هم در سطح جهانی بسیاری اعتقاد دارند دموکراتها ارزیابی دقیقتر و واقعبینانهتری از توان ایران داشتند.
در هیچیک از اهداف آمریکا دموکراسی و توسعه کشور مطرح نبوده است
وی ادامه داد: نکته مهم این است که آنچه برای ایران هزینه و آسیب بهبار آورد، بخشی ناشی از نگاه فریبکارانه و بخشی نیز سادهانگارانهای بود که حملهها را به حساب حمایت از مردم ایران گذاشتند، در حالیکه در هیچیک از اهداف کوتاهمدت یا بلندمدت آنان نه دموکراسی و نه توسعه کشور مطرح نبوده است.
گلرخیان درباره ادعای امریکا در خصوص ونزوئلا گفت که به ادعای ترامپ تا کنون چندین میلیون بشکه نفت از آن کشور وارد کرده است و او را متحدی خوب برای خود می داند، این سخنان نشان میدهد همه مسائل اقتصادی و ژئوپلیتیکی برای آنان محور است؛ از تضعیف نقش چین از دید آمریکا گرفته تا حذف یک رقیب قدرتمند در خاورمیانه از دید اسرائیل و فراهم کردن زمینه سلطه بیشتر بر کشورهای منطقه.
این عضو جبهه اصلاحات فارس درباره نقش فعالان سیاسی خارج از قدرت و رویکرد کشور به سمت صلح توضیح داد: صلح، طبق آموزههای قرآنی، همواره خیر است و حتی اگر شکسته شدن یک شیشه کمتر شود، بهتر است.
مرزبندی میان رقیب و دشمن روشن شود
گلرخیان با بیان اینکه بسیاری از فعالان سیاسی امروز به این نقطه رسیدهاند که باید مرزبندی میان رقیب و دشمن روشن شود، تصریح کرد: بدون تردید در کشور اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما آنچه در طول این سالها مطرح شده است، خیرخواهانه و مصلحانه بوده است. اکنون اما با دشمن روبهرو هستیم؛ تکلیف دشمن باید روشن شود تا پس از آن رقابتهای داخلی و سیاسی بتواند در مسیر طبیعی خود ادامه یابد.
وی افزود: در حال حاضر هر تلاشی از سوی نیروهای سیاسی برای پایان دادن به جنگ و کاهش خسارات ضروری است و تا آنجا که اطلاع دارم، این اقدامات در حال انجام است.