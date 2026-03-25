در سیلاب آبدانان ۲۰ راس دام تلف شد
فرماندار آبدانان با اشاره به شدت بارشها و طغیان رودخانههای فصلی، از آسیب به سکونتگاههای عشایری، تلف شدن ۲۰ راس دام و قطع آب یک روستا خبر داد و گفت که گروههای امدادی در منطقههای آسیبدیده حضور دارند.
به گزارش ایلنا، فرماندار آبدانان، در گفتوگویی با تشریح پیامدهای این بارشها اعلام کرد که در پی بارندگیهای اخیر و سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی شهرستان در منطقه مورموری، سیلاب ۲۰ راس دام را در روستای «سیاهگِل» با خود برده و جریان آب آشامیدنی روستای «آبطاف» نیز قطع شده است.
بهزاد نورمحمدی در ادامه به دیگر آسیبهای وارد شده به این مناطق اشاره کرد و افزود: همچنین پنج سکونتگاه عشایری در منطقه مورموری دچار خسارت و تخریب شده و دو خانه مسکونی نیز در روستای سیاهگِل دچار آبگرفتگی شده است.
وی با بیان این که خوشبختانه هیچگونه مشکل ارتباطی و بسته شدن جادههای شهرستان تاکنون گزارش نشده است، اظهار کرد: گروههای امداد و نجات بیدرنگ در روستاهای «سیاهگل»، «آبطاف» و منطقه «مورموری» حضور یافتند و ضمن یاریرسانی، وسیلهها و نیازهای اولیه را در اختیار سیلزدگان قرار دادند.
نورمحمدی یادآور شد: گروههای فنی آب و فاضلاب نیز در منطقه روستای آبطاف مستقر شدهاند تا بتوانند در نخستین ساعتهای بامداد فردا، مشکل قطعی آب این روستا را برطرف کنند.
آبدانان در فاصله ۱۷۱ کیلومتری جنوب خاوری مرکز استان ایلام قرار دارد.
شدت بارشهای بعدازظهر امروز در «کلات مورموری» باعث طغیان رودخانههای فصلی این بخش شد.