حمله تروریستی دشمن آمریکایی-صهیونیستی به منطقه‌ای مسکونی در بندرعباس؛ ۲ نفر شهید شدند

حمله تروریستی دشمن آمریکایی-صهیونیستی به منطقه‌ای مسکونی در بندرعباس؛ ۲ نفر شهید شدند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از حمله هوایی دشمن آمریکایی-صهیونیستی به منطقه‌ای مسکونی در بندرعباس خبر داد و گفت: در پی این حمله ددمنشانه ۲ تن از شهروندان بندرعباس شهید و ۲ تن مجروح شد‌ند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، احمد نفیسی، اظهار کرد: شامگاه سه شنبه جنگنده‌های آمریکایی صهیونیستی یک منطقه غیرنظامی در بندرعباس را مورد هدف حمله خود قرار دادند.

وی افزود: در پی این حمله ۲ تن از شهروندان هرمزگانی شهید شده و ۲ نفر نیز مجروح شدند که با حضور سریع عوامل امدادی و اورژانس کار مداوای آن‌ها انجام شد.

معاون استاندار هرمزگان تأکید کرد: در پی این حمله به چند واحد مسکونی نیز آسیب وارد شده است.

نفیسی تاکید کرد: هم اکنون وضعیت شهر بندرعباس کاملا پایدار و امن است و از مردم درخواست می‌شود از توجه به شایعات پرهیز کنند و به محل حملات دشمن نزدیک نشوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با محکومیت شدید این اقدام، و با اشاره به اینکه این عملیات نتوانسته خللی در آرامش مردم ایجاد کند، خاطرنشان کرد: دشمنان بدانند ملت بزرگ ایران اسلامی سال‌هاست که در برابر توطئه‌های شوم آمریکا و صهیونیست‌ها ایستاده‌اند و این بار نیز با وحدت و هوشیاری، نقشه‌های آنان را نقش بر آب خواهند کرد.

