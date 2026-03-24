نحوه فعالیت ادارات چهارمحال و بختیاری اعلام شد

در این اطلاعیه یادآور شده است : کارکنان بانوان باردار، بانوان دارای فرزند معلول یا زیر ۶ سال و کارکنان دارای بیماری‌های خاص و مشکلات قلبی در اولویت بهره‌مندی از دورکاری قرار دارند.

اطلاعیه استانداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرده است: دستگاه‌های عملیاتی ارائه‌دهنده خدمات ضروری در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، حوزه‌های امنیتی و انتظامی و همچنین بخش‌های دفاعی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

در ادامه اطلاعیه تاکید شده است: دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان از جمله سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها موظف هستند در ارائه خدمات به مردم تا حصول نتیجه، همکاری و تسهیل لازم را به عمل آورند.

این اطلاعیه با تاکید بر اینکه حضور همه مدیران در سطوح مختلف استانی و شهرستانی در محل خدمت الزامی است، یادآور شر: روزهای پنجشنبه تا اطلاع بعدی همچنان به صورت دورکاری و در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه تداوم خواهد داشت.

اطلاعیه استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرده است: مدیران دستگاه‌ها مکلف هستند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در روند خدمت‌رسانی به مردم خللی ایجاد نشود و کارکنانی که از ظرفیت دورکاری استفاده می کنند، ضمن ارتباط مستمر با محل خدمت، در صورت نیاز دستگاه‌ها آمادگی لازم برای حضور در محل کار و ارائه خدمات را داشته باشند.

بر اساس این اطلاعیه هدف از این تصمیم استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری عنوان شده است.