نحوه فعالیت ادارات چهارمحال و بختیاری اعلام شد
روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری در اطلاعیهای نحوه فعالیت کارکنان دستگاههای اجرایی این استان با موافقت استاندار از تاریخ پنجم فروردین ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری روز سهشنبه، در این اطلاعیه اعلام کرد: در راستای استفاده از ظرفیت ماده(۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه دورکاری (کار در خانه) مصوب هیات وزیران، فعالیت دستگاههای اجرایی با حضور ۵۰ درصدی کارکنان مرد و ۳۰ درصدی بانوان متناسب با تشخیص بالاترین مقام دستگاه در محل کار و مابقی کارکنان نیز با استفاده از آییننامه دورکاری به صورت غیرحضوری تعیین میشود.
در این اطلاعیه یادآور شده است : کارکنان بانوان باردار، بانوان دارای فرزند معلول یا زیر ۶ سال و کارکنان دارای بیماریهای خاص و مشکلات قلبی در اولویت بهرهمندی از دورکاری قرار دارند.
اطلاعیه استانداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرده است: دستگاههای عملیاتی ارائهدهنده خدمات ضروری در حوزههایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتشنشانی، حوزههای امنیتی و انتظامی و همچنین بخشهای دفاعی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
در ادامه اطلاعیه تاکید شده است: دستگاههای اجرایی خدماترسان از جمله سازمان تامین اجتماعی و بانکها موظف هستند در ارائه خدمات به مردم تا حصول نتیجه، همکاری و تسهیل لازم را به عمل آورند.
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه حضور همه مدیران در سطوح مختلف استانی و شهرستانی در محل خدمت الزامی است، یادآور شر: روزهای پنجشنبه تا اطلاع بعدی همچنان به صورت دورکاری و در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه تداوم خواهد داشت.
اطلاعیه استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرده است: مدیران دستگاهها مکلف هستند به گونهای برنامهریزی کنند که در روند خدمترسانی به مردم خللی ایجاد نشود و کارکنانی که از ظرفیت دورکاری استفاده می کنند، ضمن ارتباط مستمر با محل خدمت، در صورت نیاز دستگاهها آمادگی لازم برای حضور در محل کار و ارائه خدمات را داشته باشند.
بر اساس این اطلاعیه هدف از این تصمیم استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری عنوان شده است.