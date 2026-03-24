به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمد رضا پاکروان ضمن تبریک فرارسیدن نوروز وسال جدید،نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان هرمزگان در روز چهارشنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ را تشریح کرد و اظهار نمود: در راستای استفاده از ظرفیت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) مصوب هیئت وزیران، فعالیت کلیه ادارات،سازمان ها، شهرداری ها و بیمه ها در روز چهارشنبه به‌صورت دورکاری خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد: فعالیت واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌ رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها(به جز بخش اداری آن ها به طوری که خللی در کار مردم ایجاد نکند)، اورژانس ها، مراکز امدادرسانی جاده‌ای و خدمات عمومی، پاسگاه‌های انتظامی ، نظامی، واحد عملیاتی و همچنین دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نیروهای نوبت‌کاری و شیفت‌گردان به دلیل ماهیت خدمات‌ رسانی خود، مطابق با تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷ / ت ۶۰۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت محترم وزیران،از این دستورالعمل مستثنی هستند.

معاون استاندار هرمزگان ادامه داد:بانک ها از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و می بایست به صورت کشیک شعب منتخب، خدمات رسانی مطلوب ارائه نمایند.

پاکروان تأکید کرد: با توجه شرایط موجود و همچنین هشدارهای هواشناسی استان، کلیه رده‌های مدیریتی استان هرمزگان نیز از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند.

وی در خصوص فعالیت ادارات از روز شنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ نیز گفت: طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصمیم استانداری ، نحوه فعالیت کارکنان در دستگاه‌های اجرایی تا اطلاع ثانوی همچون روزهای پایانی سال تعیین گردیده و مقرر شده ۲۰ درصد از کارکنان دولت در محل کار حضور داشته باشند.

