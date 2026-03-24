اعلام نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی مستقر در هرمزگان در روز چهارشنبه
معاون استاندار هرمزگان اعلام کرد: فعالیت دستگاه های اجرایی استان در روز چهارشنبه ۵ فروردین ماه به صورت دورکاری خواهد بود.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمد رضا پاکروان ضمن تبریک فرارسیدن نوروز وسال جدید،نحوه فعالیت کارکنان دستگاههای اجرایی در استان هرمزگان در روز چهارشنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ را تشریح کرد و اظهار نمود: در راستای استفاده از ظرفیت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه دورکاری (کار در خانه) مصوب هیئت وزیران، فعالیت کلیه ادارات،سازمان ها، شهرداری ها و بیمه ها در روز چهارشنبه بهصورت دورکاری خواهد بود.
وی همچنین اعلام کرد: فعالیت واحدهای عملیاتی دستگاههای خدمات رسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها(به جز بخش اداری آن ها به طوری که خللی در کار مردم ایجاد نکند)، اورژانس ها، مراکز امدادرسانی جادهای و خدمات عمومی، پاسگاههای انتظامی ، نظامی، واحد عملیاتی و همچنین دستگاههای مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نیروهای نوبتکاری و شیفتگردان به دلیل ماهیت خدمات رسانی خود، مطابق با تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷ / ت ۶۰۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت محترم وزیران،از این دستورالعمل مستثنی هستند.
معاون استاندار هرمزگان ادامه داد:بانک ها از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و می بایست به صورت کشیک شعب منتخب، خدمات رسانی مطلوب ارائه نمایند.
پاکروان تأکید کرد: با توجه شرایط موجود و همچنین هشدارهای هواشناسی استان، کلیه ردههای مدیریتی استان هرمزگان نیز از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند.
وی در خصوص فعالیت ادارات از روز شنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ نیز گفت: طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصمیم استانداری ، نحوه فعالیت کارکنان در دستگاههای اجرایی تا اطلاع ثانوی همچون روزهای پایانی سال تعیین گردیده و مقرر شده ۲۰ درصد از کارکنان دولت در محل کار حضور داشته باشند.