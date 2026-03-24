اجرای طرح نظرسنجی مردمی در شرایط بحرانی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، خسرو کنعانی با اشاره به اهمیت آگاهی از نحوه ارتباط مردم با منابع خبری در مواقع حساس، اظهار کرد: این طرح با هدف شناخت دقیق رفتار رسانه‌ای و الگوی اعتماد خبری مردم استان در شرایط بحرانی اجرا می‌شود تا بتوان بر اساس داده‌های واقعی، نظام اطلاع‌رسانی کارآمدتری را طراحی و پیاده‌سازی کرد.

وی افزود: پرسشنامه این مطالعه توسط معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان و با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) شعبه آذربایجان شرقی، به سفارش کمیته امنیت روانی استان و معاونت سیاسی، اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی، در سطح استان اجرا می‌شود.

کنعانی ادامه داد: مشارکت مردم در این طرح پژوهشی، نقش مهمی در ارتقاء کیفیت اطلاع‌رسانی بحران و بهبود ارتباط نهادهای اطلاع‌رسانی با افکار عمومی دارد. در واقع، نتایج این مطالعه می‌تواند راهنمای تصمیم‌گیری‌های آینده برای افزایش اعتماد و آرامش اجتماعی در موقعیت‌های حساس باشد.

به گفته وی، شهروندان استان می‌توانند برای شرکت در این طرح و تکمیل پرسشنامه از طریق لینک زیر اقدام کنند. https://survey.porsline.ir/s/eDqTJnxd

رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان خاطرنشان کرد: این قبیل طرح‌ها، بخش مهمی از مسئولیت اجتماعی جهاددانشگاهی در جهت تقویت امنیت روانی و اعتماد عمومی در دوران بحران است. با همدلی، آگاهی و وحدت، می‌توانیم مسیر اطلاع‌رسانی مؤثر و آرامش‌بخش را برای جامعه ترسیم کنیم.

