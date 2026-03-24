برخورد قطار با عابر در پل چهار چشمه اراک

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان مرکزی گفت: یک مرد ۴۰ ساله امروز سه‌شنبه در اثر برخورد با قطار در پل چهارچشمه اراک در دم جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران نژاد در خصوص این خبر، افزود: این حادثه در ساعت ۰۶:۲۱ صبح امروز در محل پل چهار چشمه کوی رضوی اراک رخ داد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای اورژانس به محل اعزام شده و پس از ارزیابی مصدوم مشخص شد به علت شدت جراحات وارده، این فرد در دم جان خود را از دست داده است.

انتهای پیام/
