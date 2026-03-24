شهادت یک رزمنده در حملات هوایی دشمن به استان یزد

به گزارش ایلنا از یزد، اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در خصوص حملات هوایی ۳۶ ساعت گذشته دشمن آمریکایی-صهیونیستی به استان یزد، اظهار کرد: دو نقطه نظامی در خارج از محدوده شهر یزد، مکرر مورد تعرض قرار گرفت و یک تن از دلاورمردان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی افزود: در حال حاضر با تسلط و نقش‌آفرینی متولیان امر و دستگاه‌های خدمات‌رسان، شرایط تحت کنترل کامل بوده و امنیت پایدار در سراسر استان برقرار است؛ لذا جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم شریف وجود ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از عموم مردم فهیم و فرهیخته استان یزد تقاضا کرد اخبار صحیح پیرامون حوادث مرتبط با جنگ را صرفاً از مجاری رسمی و مراجع معتبر پیگیری نموده و از توجه به شایعات بی‌اساس و بازنشر اخبار غیررسمی در فضای مجازی خودداری کنند.

