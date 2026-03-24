شهادت یک رزمنده در حملات هوایی دشمن به استان یزد

شهادت یک رزمنده در حملات هوایی دشمن به استان یزد
معاون سیاسی امنیتی استاندار با اشاره به حملات هوایی ۳۶ ساعته دشمن آمریکایی-صهیونیستی به استان یزد  گفت: یک شهید در این حملات تقدیم شده و مردم از پیگیری اخبار از مجاری غیررسمی خودداری کنند.

به گزارش ایلنا از یزد، اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در خصوص حملات هوایی ۳۶ ساعت گذشته دشمن آمریکایی-صهیونیستی به استان یزد، اظهار کرد: دو نقطه نظامی در خارج از محدوده شهر یزد، مکرر مورد تعرض قرار گرفت و یک تن از دلاورمردان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی افزود: در حال حاضر با تسلط و نقش‌آفرینی متولیان امر و دستگاه‌های خدمات‌رسان، شرایط تحت کنترل کامل بوده و امنیت پایدار در سراسر استان برقرار است؛ لذا جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم شریف وجود ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از عموم مردم فهیم و فرهیخته استان یزد تقاضا کرد اخبار صحیح پیرامون حوادث مرتبط با جنگ را صرفاً از مجاری رسمی و مراجع معتبر پیگیری نموده و از توجه به شایعات بی‌اساس و بازنشر اخبار غیررسمی در فضای مجازی خودداری کنند.

