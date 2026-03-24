به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، بر اساس گزارش اداره‌ کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی نیمه شب گذشته و بامداد امروز سه‌شنبه، طی حملات صهیونی - آمریکایی به میهن اسلامی، ۲ منطقه مسکونی در داخل شهر تبریز مورد اصابت قرار گرفتند.

به دنبال این حملات وحشیانه به منظور تامین برق رسانی و اصلاح شبکه‌های آسیب دیده همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز بلافاصله در محل حضور یافتند.

براساس این گزارش، نیمه شب گذشته و بامداد امروز سه‌شنبه، طی حملات صهیونی - آمریکایی به میهن اسلامی، ۲ منطقه مسکونی در داخل شهر تبریز هشت نفر به شهادت رسیدند.

