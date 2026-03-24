اصلاح شبکههای برق آسیب دیده از حملات آمریکایی - صهیونی در تبریز
شرکت توزیع برق تبریز از تامین برق رسانی و اصلاح شبکههای آسیب دیده ناشی از حملات آمریکای - صهیونی در این شهر خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، بر اساس گزارش اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی نیمه شب گذشته و بامداد امروز سهشنبه، طی حملات صهیونی - آمریکایی به میهن اسلامی، ۲ منطقه مسکونی در داخل شهر تبریز مورد اصابت قرار گرفتند.
به دنبال این حملات وحشیانه به منظور تامین برق رسانی و اصلاح شبکههای آسیب دیده همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز بلافاصله در محل حضور یافتند.
براساس این گزارش، نیمه شب گذشته و بامداد امروز سهشنبه، طی حملات صهیونی - آمریکایی به میهن اسلامی، ۲ منطقه مسکونی در داخل شهر تبریز هشت نفر به شهادت رسیدند.