حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی در شیراز/ سه شهروند مجروح شدند

به گزارش ایلنا، این منطقه که کاملا مسکونی است، هدف حملات قرار گرفت که در نتیجه آن خسارت‌های جدی به اموال شخصی مردم وارد شد.

در جریان این تجاوز، سه نفر از مردم بی‌گناه مصدوم شدند که خوشبختانه حال آن‌ها مساعد است و به صورت سرپایی درمان شدند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

این رژیم‌های جنایتکار پیش از این نیز با حمله به نقاط مسکونی در شهر شیراز و برخی شهرستان‌های استان فارس، خسارت‌های سنگینی به اموال مردم وارد کرده بودند.

در آن حملات نیز تعدادی از شهروندان به شهادت رسیدند و شماری دیگر مجروح شدند.

