خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی در شیراز/ سه شهروند مجروح شدند

کد خبر : 1765202
لینک کوتاه کپی شد.

شامگاه امروز سه‌شنبه ۴ دی رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی بار دیگر با تکرار جنایت‌های خود در شیراز، به یک مرکز فروش فرش و کارواش در یکی از خیابان‌های این شهر حمله ور شدند.

به گزارش ایلنا، این منطقه که کاملا مسکونی است، هدف حملات قرار گرفت که در نتیجه آن خسارت‌های جدی به اموال شخصی مردم وارد شد.

در جریان این تجاوز، سه نفر از مردم بی‌گناه مصدوم شدند که خوشبختانه حال آن‌ها مساعد است و به صورت سرپایی درمان شدند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

این رژیم‌های جنایتکار پیش از این نیز با حمله به نقاط مسکونی در شهر شیراز و برخی شهرستان‌های استان فارس، خسارت‌های سنگینی به اموال مردم وارد کرده بودند. 

در آن حملات نیز تعدادی از شهروندان به شهادت رسیدند و شماری دیگر مجروح شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار