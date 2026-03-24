تشییع شهدای حملات آمریکایی صهیونی در اصفهان
اصفهانیها امروز پیکر مطهر شهدایی را تشییع کردند که اعضای 2 خانواده شهید هم در میان آنها بود.
به گزارش ایلنا از اصفهان، پیکرهای مطهر شماری از شهدای حملات ددمنشانه آمریکایی صهیونی عصر امروز بر دستان مردم قدرشناس و شهیدپرور اصفهان از میدان فیض تا گلستان شهدای این شهر تشییع شد.
مردم دیار نصف جهان در حالی پیکر مطهر این شهیدان را تشییع کردند که بارش رحمت الهی حال و هوایی خاص به این مراسم بخشیده بود.
حضور گسترده و حماسی مردم اصفهان در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا، جلوهای از همبستگی، ایستادگی و پایمردی مردم اصفهان در دفاع از ارزشها و خون شهدا بود.
در میان پیکر شهدایی که اصفهانیها امروز تشییع کردند پیکر مطهر اعضای 2 خانواده شهید هم بود.
در این مراسم که با مداحیهای حماسی و شعارهای پیوسته «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» همراه بود لالههای خونین حملههای اخیر دشمنان در خاک مطهر گلستان شهدا آرام گرفتند.
اسامی شهدایی که امروز در اصفهان تشییع و در گلستان شهدای این شهر خاکسپاری شد، شامل شهید مهدی نصر آزادانی، شهیده پری جانثاری مادر، شهیده عاطفه خلیلیان همسر، شهید محمدحسن نصر آزادانی ۷ساله و شهیده فاطمه زهرا نصر آزادانی ۶ساله همچنین محمدعلی خدابخش، راضیه حقانی همسر، علیرضا خدابخش کودک و محمد محبی، علی قربانی، حسین قاسمی، محمدرضا هاشم زاده و مجید حسنی بودند.