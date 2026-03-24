به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم محسن اسدی روز سه‌شنبه افزود: این آتش‌سوزی عصر امروز رخ داد و ۴۰ آتش نشان به همراه ۱۰ دستگاه خودرو اطفای آتش به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: دود ناشی از این آتش‌سوزی از نقاط مختلف شهر قابل مشاهده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی، آتش به صورت کامل مهار و از سرایت آن به سوله‌ها و اماکن مجاور جلوگیری شد.

سرپرست معاونت عملیات آتش نشانی مشهد ادامه داد: در جریان این عملیات، یکی از آتش نشانان دچار مصدومیت جزئی شد که تحت مراقبت‌های لازم قرار گرفت.

اسدی گفت: طبق بررسی‌های اولیه، نقص در سیستم سیم کشی انبار علت این آتش‌سوزی است اما علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.