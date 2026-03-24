باغهای ارم و نارنجستان قوامِ شیراز پذیرای گردشگران نوروزی
معاون اداریمالی دانشگاه شیراز گفت: باغهای تاریخی ارم و نارنجستان قوام دانشگاه شیراز در طول ایام نوروز ۱۴۰۵، میزبان بازدیدکنندگان نوروزی خواهند بود.
به گزارش ایلنا، کاظم عسکریفر، افزود: باتوجه به مصوبه مدیریت ارشد استان فارس، مبنیبر بازگشایی اماکن گردشگری غیرموزهای، بهمنظور تسهیل حضور هموطنان و گردشگران و با هدف ارائه خدمات شایسته در ایام نوروز، اماکن تاریخی فرهنگی دانشگاه شیراز آماده میزبانی از علاقهمندان در ایام نوروز هستند.
وی ادامه داد: بر این اساس، باغ گیاهشناسی ارم و باغموزه نارنجستان قوام دانشگاه شیراز، از روز شنبه یکم فروردینماه ۱۴۰۵ بازگشایی شده و پذیرای عموم بازدیدکنندگان گرامی بوهاند.
بهگفتهی این مقام مسؤول، این مجموعههای تاریخی و فرهنگی دانشگاه شیراز، در روزهای تعطیلات نوروزی، از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ به فعالیت پرداخته و امکان بازدید را برای عموم فراهم میآورند.
این تصمیم در راستای سیاستهای کلی استان برای رونق گردشگری و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی منطقه گرفته شده است.