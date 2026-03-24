هشدار قرمز بارش شدید باران در کیش/ تردد دریایی کیش ممنوع شد

به گزارش ایلنا و بنا به اعلام این سازمان، از کیشوندان گرامی به ویژه ساکنان منازل و اماکن هم‌سطح یا پایین‌تر از معابر و خیابان‌ها درخواست می شود که برای پیشگیری از آب گرفتگی، از عصر امروز سه‌شنبه ۴ فروردین تا روز شنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ اقدامات لازم را انجام دهند.

این سازمان از کیشوندان و اهالی خواسته است که قبل از شروع بارش‌ها، مسیرهای خروج و هدایت آب باران(کانال‌ها و جوی‌های مقابل منازل) را بازبینی و پاکسازی کرده، از باز بودن مسیر تخلیه آب در حیاط و پشت بام اطمینان حاصل نموده و از پارک کردن وسایل نقلیه در زیر درختان و کنار ساختمان‌های در حال احداث اجتناب کنند.

ستاد مدیریت بحران سازمان منطقه آزاد کیش از ساکنان این جزیره خواسته است که صورت بروز هر گونه مشکل، موارد را با تلفن ۱۳۷ اطلاع دهند.

همزمان با صدور این هشدار، بارش باران در جزیره کیش آغاز شده و دریای خلیج فارس نیز در سواحل کیش مواج شده و از عصر امروز نیز تردد در مسیرهای دریایی کیش ممنوع شده است.

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش نیز به نقل از اداره‌کل هواشناسی استان هرمزگان اعلام کرد که با توجه به پیش‌بینی وزش بادهای شرقی، افزایش ارتفاع موج و متلاطم شدن دریا، برای روز چهارشنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ تردد کلیه شناورها از بنادر کیش، چارک و آفتاب ممنوع است.

این شرکت همچنین اعلام کرد که با توجه به افزایش ارتفاع موج و شرایط نامساعد دریا، به ساکنان، فعالان دریایی و گردشگران توصیه می شود که از انجام هرگونه فعالیت دریایی در این مدت خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی را جهت پیشگیری از بروز حوادث احتمالی رعایت کنند.

