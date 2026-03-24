راستگرد پل غدیر در شیراز تکمیل و بازگشایی شد

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی در آیین بازگشایی راستگرد (لوپ) پل غدیر در محدوده بلوار مدرس، با اشاره به آغاز سال ۱۴۰۵، این راستگرد را نخستین پروژه ترافیکی سال جدید دانست و اظهار داشت: هرچند پل غدیر در سالیان گذشته احداث شده بود، اما یکی از کمبودهای مهم آن نبود یک راستگرد یا لوپ ترافیکی بود که در صدر درخواست‌های مردمی این منطقه قرار داشت؛ راستگردی که تردد به سمت بلوار مدرس و پل ولیعصر را تسهیل می‌کند و ضرورت اجرای آن به‌وضوح احساس می‌شد.

وی افزود: عملیات اجرایی این راستگرد در سال جاری توسط شهرداری منطقه یازده آغاز شد و خوشبختانه طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در اسفندماه سال جاری به پایان رسید و امروز، مطابق وعده شهرداری شیراز، زیر بار ترافیکی می‌رود.

شهردار شیراز با تأکید بر نقش این پروژه در بهبود وضعیت ترافیکی گفت: بهره‌برداری از راستگرد پل غدیر، ضمن کاهش تصادفات و گره‌های ترافیکی، نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد خودروها و تسهیل دسترسی شهروندان به بلوار مدرس و پل ولیعصر خواهد داشت و می‌تواند یکی از مسیرهای راهگشا و کارساز برای تردد روزانه مردم باشد.

اسدی با اشاره به مشکلات ناشی از عدم اجرای این لوپ افزود: نبود گردش راست از پل غدیر به بلوار مدرس موجب بروز تصادفاتی در بلوار سرداران می‌شد و در برخی ساعات روز نیز ترافیک سنگینی را در بلوار مدرس ایجاد می‌کرد.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح، به دلیل موقعیت ترافیکی ویژه و حجم بالای تردد در محدوده پل غدیر، یکی از مطالبه‌های مهم شهروندان و کسبه منطقه به‌شمار می‌رفت و تکمیل آن نقش مؤثری در سامان‌دهی رفت‌وآمدهای روزانه شهروندان، کاهش ترافیک و تصادفات در بلوار مدرس خواهد داشت.

این مقام ارشد شهری همچنین خاطرنشان کرد: رویکرد شهرداری شیراز تنها به احداث پروژه‌های جدید شهری محدود نمی‌شود؛ بلکه تکمیل، اصلاح، ایمن‌سازی و رفع گره‌های ترافیکی پروژه‌هایی که از سنوات گذشته باقی مانده‌اند نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد، چراکه باور ما در مدیریت شهری «ساختن شهری زنده و بی‌نقص» است.

وی در پایان با قدردانی از عوامل اجرایی این پروژه گفت: از همه همکاران، مهندسان و نیروهای اجرایی که در اجرای این طرح نقش داشتند صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم این پروژه مورد استفاده مطلوب شهروندان قرار گیرد و رضایت آن‌ها را در پی داشته باشد.

