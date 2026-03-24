چهار هزار و ۸۷۲ واحد مسکونی و تجاری لرستان در جنگ خسارت دید

به گزارش ایلنا از روابط‌ عمومی استانداری لرستان، مهدی مجیدی روز سه شنبه افزود: در این مدت سه هزار و ۲۷۲ واحد مورد بازدید قرار گرفته که از این تعداد نیز ۲هزار و۶۶۲ واحد مسکونی و ۶۱۰ واحد تجاری است.

وی ادامه داد: سه هزار و ۷۲۵ واحد بر اثر جنگ تحمیلی اخیر نیازمند تعمیر شامل ۳هزار و ۶ واحد مسکونی و ۷۱۹ واحد تجاری همچنین ۴۶ واحد از جمله ۱۲ واحد تجاری و ۳۴ واحد مسکونی نیازمند مقاوم سازی هستند.

وی ادامه‌داد: در ۵۴۴ بازدید هم مالکان در محل حضور نداشته اند که شامل ۱۱۳ واحد تجاری و ۴۳۱ واحد مسکونی است.

به گفته معاون عمرانی استاندار لرستان این آمارها مربوط به ۱۰ شهرستان خرم‌آباد، بروجرد، کوهدشت، دلفان، رومشکان، چگنی، معمولان، پلدختر، دورود و سلسله است.

