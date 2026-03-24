پیکر سه شهید جنگ رمضان در مریوان تشییع شد

به گزارش ایلنا، پیکر شهید دلیر قادری، شهید دانا شیرزادی و شهید عدنان اشکاوند، امروز بر دوش مردم انقلابی مریوان از مقابل مسجد جامع این شهر تا میدان شهید فهمیده تشییع شد.

در این مراسم مردم با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل، هیهات من الذله و نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، با پیکر شهدا وداع کردند.

آنان ضمن حمایت خود از نیروهای جان بر کف مسلح، خواستار انتقال خون قائد شهید امت، دانش‌آموزان شهید میناب و شهدای دیگر در نقاط مختلف کشور از جمله مریوان شدند.

بعد از مراسم تشییع، پیکر عدنان اشکاوند برای خاکسپاری به روستای ویسه منتقل و پیکر شهیدان دلیر قادری و دانا شیرزادی نیز در بهشت مصطفی مریوان به خاک سپرده شد.

طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی کردستان، جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی- صهیونی در استان تاکنون ۱۳۲ شهید و هزار و ۷۴ مجروح داشته است.

انتهای پیام/