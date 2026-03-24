مدیریت اپیدمی تب دنگی در جنوب سیستان و بلوچستان؛شناسایی ۹۴۴ مورد مثبت

به گزارش ایلنا، محمدعلی وطن‌پرست روز سه‌شنبه در گفت وگویی، با تشریح گزارش اقدامات مراقبتی و کنترلی ناقل پشه آئدس در سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اظهار کرد: دانشکده علوم پزشکی چابهار با جمعیتی بیش‌از ۷۰۰ هزار نفر در ۶ شهرستان، از سال ۱۴۰۲ با چالش استقرار پشه «آئدس اجیبتی» مواجه که با شناسایی نخستین مورد بومی در تیرماه ۱۴۰۳، منطقه وارد فاز اپیدمی شد.

وی افزود: همجواری جغرافیایی با کشور پاکستان و تردد گسترده مرزی، عامل اصلی ورود ویروس و آلودگی پشه‌های بومی بود؛ به طوریکه پس از چابهار، استقرار این ناقل در کنارک نیز تأیید و این شهرستان نیز در مهرماه ۱۴۰۴ با چالش اپیدمی درگیر شد.

تشخیص زودهنگام؛ کلید طلایی مهار بیماری

جانشین معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی چابهار با اشاره به عملکرد نظام مراقبت در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: از میان ۹۴۴ مورد مثبت شناسایی شده، ۷۶ درصد موارد در فاز اولیه (NS۱) تشخیص داده شدند. این آمار نشان‌دهنده ارتقای چشمگیر نظام مراقبت، آموزش تخصصی پزشکان و افزایش حساسیت تشخیصی در شبکه بهداشت است که منجر به شروع به‌موقع درمان و کاهش عوارض بیماری شد.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۷۸ بیمار با تظاهرات بالینی شدید گزارش و در مراکز درمانی بستری که با مراقبت‌های ویژه کادر درمان، خوشبختانه تمامی این افراد با بهبودی کامل ترخیص شدند و آمار مرگ‌ومیر ناشی از تب دنگی در منطقه «صفر» باقی ماند.

بسیج عملیاتی ۷۲ تیم تخصصی در منطقه

وطن‌پرست به فعالیت‌های میدانی برای کنترل پشه آئدس اشاره کرد و گفت: ۷۲ نیروی عملیاتی در قالب تیم‌های واکنش سریع، به‌صورت مستمر عملیات لاروکشی، سم‌پاشی فضاهای باز و بسته و مه‌پاشی (ULV) را تحت نظارت کارشناسان بهداشت محیط و بیماری‌ها انجام دادند.

وی بهسازی محیط و حذف منابع تکثیر پشه را اولویت اصلی این تیم‌ها دانست و افزود: تشکیل کمیته‌های پنج‌گانه مبارزه با آئدس و فعال‌سازی منظم کارگروه سلامت و امنیت غذایی، هماهنگی مؤثری را بین نهادهای محلی، انتظامی، مرزی و خدمات شهری ایجاد کرد.

نقش مردم در کنترل پشه آئدس

جانشین معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی چابهار با قدردانی از همراهی رسانه‌ها و مشارکت مردم خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی خانوارها در خصوص حذف منابع آب راکد در محیط زندگی، نقشی حیاتی در کاهش جمعیت پشه‌ها داشت. اطلاع‌رسانی گسترده در شبکه‌های اجتماعی و آموزش‌های چهره‌به‌چهره، حساسیت جامعه را نسبت به این بیماری بازپدید ارتقا داده است.

وی خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۴ سالی پرچالش برای نظام سلامت جنوب سیستان و بلوچستان بود، اما استقرار ساختار پایدار مراقبت آئدس در هر شش شهرستان زیر پوشش، اکنون ما را در وضعیت آمادگی مطلوبی قرار داده است تا از بروز بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کنیم.