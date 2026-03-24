حمله هوایی به یک واحد اداری شرکت گاز اصفهان

معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از تجاوز هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی برای دومین بار به یک واحد اداری شرکت گاز این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، اکبر صالحی روز سه‌شنبه افزود: ساختمان یکی از واحدهای اداری شرکت گاز اصفهان ساعتی پیش، برای دومین مرتبه مورد حمله متجاوزان آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.

وی افزود: هم اکنون برق خیابان کاوه اصفهان به دنبال آسیب ترکش‌های این‌انفجار قطع شده که تلاش برای رفع مشکل ادامه دارد.

صالحی گفت: تا ساعتی دیگر مشکل قطعی برق این منطقه رفع خواهد شد.

به گفته وی هنوز گزارشی از میزان خسارات مالی و شهدای احتمالی مخابره نشده است و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنین اتاق خبر شورای اطلاع‌رسانی استان اصفهان از مردم درخواست کرد تا خبرها را از منابع رسمی دریافت کنند و به شایعات توجه نکنند.

به گزارش ایلنا، همزمان با حملات، پدافند هوایی اصفهان برای مقابله با اهداف پروازی متخاصم فعال شد.

عصر روز گذشته نیز دشمن این واحد اداری شرکت گاز را هدف گرفت.

