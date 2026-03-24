رییس پلیس راه استان خبر داد؛
بروز ترافیک سنگین در ورودی محورهای مواصلاتی استان مازندران
رییس پلیس راه استان مازندران به بروز ترافیک سنگین در ورودی محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: ترافیک در محورهای ورودی چالوس و آزادراه تهران - شمال به سمت این استان سنگین است. همچنین ترافیک در محورهای هراز و سوادکوه روان است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی افزود: ترافیک سنگین در محور مواصلاتی چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و محدوده دزدبن و همچنین ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده انتهای تونل البرز مشاهده میشود.
وی به وضعیت دیگر مسیرهای استان مازندران اشاره کرده و ادامه داد: در محورهای هراز، سوادکوه و محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر (شمال به جنوب) تردد روان است. محور هراز نیز دارای بارش پراکنده برف و باران است. سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.
رییس پلیس راه استان مازندران اظهار داشت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه این استان با شماره 21824434 و 21824420 با پیششماره 011 به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راههای استان به شهروندان، مسافران، رانندگان و سایر کاربران جادهای است.
سرهنگ عبادی تصریح کرد: همچنین شهروندان، مسافران، رانندگان و کاربران جادهای میتوانند جهت آگاهی از آخرین وضعیت راهها، مسدودیتها یا محدودیتهای احتمالی تردد و شرایط جوی به سامانه www.141.ir مراجعه کرده و یا با تلفن گویای 141 تماس حاصل کنند.