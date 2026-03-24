بروز ترافیک سنگین در ورودی محورهای مواصلاتی استان مازندران

به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی افزود: ترافیک سنگین در محور مواصلاتی چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و محدوده دزدبن و همچنین ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده انتهای تونل البرز مشاهده می‌شود.

وی به وضعیت دیگر مسیرهای استان مازندران اشاره کرده و ادامه داد: در محورهای هراز، سوادکوه و محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر (شمال به جنوب) تردد روان است. محور هراز نیز دارای بارش پراکنده برف و باران است. سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.

رییس پلیس راه استان مازندران اظهار داشت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه این استان با شماره 21824434 و 21824420 با پیش‌شماره 011 به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان به شهروندان، مسافران، رانندگان و سایر کاربران جاده‌ای است.

سرهنگ عبادی تصریح کرد: همچنین شهروندان، مسافران، رانندگان و کاربران جاده‌ای می‌توانند جهت آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، مسدودیت‌ها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سامانه www.141.ir مراجعه کرده و یا با تلفن گویای 141 تماس حاصل کنند.

