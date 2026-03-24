ترافیک سنگین در جاده کرج_چالوس و آزادراه تهران_شمال/تمام محورهای مواصلاتی البرز باز است

داریوش باقرجوان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز در گفت‌و‌گو با ایلنا در ارتباط با آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های مواصلاتی استان، اظهار کرد: تردد با بار ترافیکی سنگین در محور کرج_چالوس مسیر جنوب به شمال و همچنین در آزادراه تهران_شمال حدفاصل دو تونل ۱۷ تا ۱۸ گزارش شده است.

مدیر راهداری با اشاره به روان بودن ترافیک در مسیر رفت و‌ برگشت آزادراه کرج_قزوین، گفت: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان البرز عادی و بدون ترافیک است.

باقرجوان با عنوان اینکه در حال حاضر تمام محورهای البرز در مسیر رفت و برگشت باز است، تصریح کرد: هموطنانی که قصد سفر از محورهای کوهستانی دارند، حتما به زنجیر چرخ مجهز بوده و از سبقت و‌ سرعت غیرمجاز پرهیز کنند.

