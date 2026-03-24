اصفهان با کمبود دارو و اقلام پزشکی روبرو نیست

دادستان اصفهان گفت: در حال حاضر استان با کمبود دارو و اقلام پزشکی مواجه نیست و هلال‌احمر استان هم به‌خوبی وظیفه خود را در تأمین دارو و اقلام پزشکی انجام داده که جای تقدیر و تشکر دارد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سید محمد موسویان، دادستان اصفهان به همراه معاون حقوق عامه خود از مرکز کنترل عملیات هلال‌احمر استان بازدید و از نزدیک در جریان نحوه خدمت‌رسانی به مردم قرار گرفت.

در این بازدید ۳ ساعته تمامی مجموعه‌ها و اقدامات هلال‌احمر استان مورد بازرسی و ارزیابی قرار گرفت و بر آمادگی کامل نیروها و تجهیزات تأکید کرد.

سید محمد موسویان در ادامه از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارکنان و داوطلبان هلال‌احمر استان قدردانی کرد و گفت: نقش بی‌بدیل این سازمان در کمک به آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی رمضان ستودنی و غیرقابل‌انکار است.

دادستان اصفهان گفت: در شرایط فعلی کشور آمادگی نیروهای امدادی یک ضرورت است و دستگاه قضایی استان هم آمادگی دارد از این نیروها حمایت و پشتیبانی لازم را داشته باشد تا روند خدمت‌رسانی به نحو مطلوب ادامه یابد.

وی بیان داشت: گزارشات و مستندات جمعیت هلال‌احمر جهت برآورد خسارت و اقامه دعوی حقوقی و تعقیب متجاوزین به میهن عزیزمان در محاکم داخلی و بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است و در همین راستا از مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خواست از افراد مجرب و متخصص جهت تنظیم گزارشات، جمع‌آوری مستندات و برآورد خسارات جنگ تحمیلی رمضان استفاده کنند.

موسویان با تأکید بر لزوم آمادگی امکانات و نیروی انسانی در مواقع بحرانی، بر همکاری سایر دستگاه‌های متولی و اجرایی با دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.

دادستان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر استان با کمبود دارو و اقلام پزشکی مواجه نیست و هلال‌احمر استان هم به‌خوبی وظیفه خود را در تأمین دارو و اقلام پزشکی انجام داده که جای تقدیر و تشکر دارد.

انتهای پیام/
