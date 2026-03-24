فرماندار بهمئی خبر داد:
وقوع زلزله 4.1 ریشتری در شهرستان بهمئی / زمینلرزه خسارتی در پی نداشت
فرماندار شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: زلزله 4.1 ریشتری که در فاصله 21 کیلومتری این شهرستان در شهر لیکک رخ داد خسارتی نداشته است. این زلزله در عرض جغرافیایی 31.07 درجه شمالی و طول جغرافیایی 50.07 درجه شرقی ثبت شده است.
به گزارش ایلنا، لطفالله ایرمی به تشریح زمان وقوع این زلزله اشاره داشته و افزود: مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان این زمینلرزه را ساعت 4:21:4 صبح سهشنبه 4 فروردین ماه در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت کرده است که تاکنون خسارتی گزارش نشده است.
وی به موقعیت جغرافیایی وقوع این زلزله اشاره کرده و ادامه داد: بر این اساس، مرکز وقوع این زمینلرزه تا شهر لیکک 21 کیلومتر، شهر لنده 20 کیلومتر و و قلعه رئیسی 32 کیلومتر بوده است. به دلیل اینکه در شهر لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد لرزش آن محسوس و نگرانکننده بود.
فرماندار شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت بحران برای مقابله با حوادث احتمالی اشاره کرده و اظهار داشت: هماینک اعضای ستاد مدیریت بحران در آمادهباش کامل قرار دارند و تیمهای ارزیاب نیز برای بررسی به مناطق اعزام خواهند شد.
ایرمی به موقعیت جغرافیایی منطقه وقوع این زمینلرزه اشاره داشته و در این خصوص اظهار داشت: شهرستان بَهمَئی به مرکزیت شهر لیکک در فاصله 230 کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است. این شهرستان پوشش جمعیتی 30 هزار نفری را در خود جای داده است.