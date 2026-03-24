خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار بهمئی خبر داد:

وقوع زلزله 4.1 ریشتری در شهرستان بهمئی / زمین‌لرزه خسارتی در پی نداشت

کد خبر : 1765031
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: زلزله 4.1 ریشتری که در فاصله 21 کیلومتری این شهرستان در شهر لیکک رخ داد خسارتی نداشته است. این زلزله در عرض جغرافیایی 31.07 درجه شمالی و طول جغرافیایی 50.07 درجه شرقی ثبت شده است.

به گزارش ایلنا، لطف‌الله ایرمی به تشریح زمان وقوع این زلزله اشاره داشته و افزود: مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان این زمین‌لرزه را ساعت 4:21:4 صبح سه‌شنبه 4 فروردین ماه در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت کرده است که تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

وی به موقعیت جغرافیایی وقوع این زلزله اشاره کرده و ادامه داد: بر این اساس، مرکز وقوع این زمین‌لرزه تا شهر لیکک 21 کیلومتر، شهر لنده 20 کیلومتر و و قلعه رئیسی 32 کیلومتر بوده است. به دلیل اینکه در شهر لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد لرزش آن محسوس و نگران‌کننده بود.

فرماندار شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت بحران برای مقابله با حوادث احتمالی اشاره کرده و اظهار داشت: هم‌اینک اعضای ستاد مدیریت بحران در آماده‌باش کامل قرار دارند و تیم‌های ارزیاب نیز برای بررسی به مناطق اعزام خواهند شد.

ایرمی به موقعیت جغرافیایی منطقه وقوع این زمین‌لرزه اشاره داشته و در این خصوص اظهار داشت: شهرستان بَهمَئی به مرکزیت شهر لیکک در فاصله 230 کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است. این شهرستان پوشش جمعیتی 30 هزار نفری را در خود جای داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار