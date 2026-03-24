اسماعیل کلهر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از اهدای خون توسط 40 هزار نفر قزوینی در سال 1404 خبر داد و گفت: البته بیش از 51 هزار نفر برای اهدای خون مراجعه کردند.

وی اضافه کرد: از این تعداد حدود 3 هزار و 100 نفر خانم و نزدیک به 6 هزار نفر اهداکننده برای اولین بار هستند. بنابراین مشارکت هم‌استانی‌های عزیز در اهدای خون و کمک به همنوع بی‌نظیر بوده است.

مدیرکل انتقال خون استان قزوین گفت: آخرین اهداکننده خون سال 1404 در استان قزوین حسن حسن‌پور از اهداکنندگان مستمر خون و اولین اهداکننده خون اصغر کهکی از همکاران شاغل در انتقال خون استان هستند که با هدف کمک به بیماران و آسیب‌دیدگان حمله خصمانه دشمن به ایران خون خود را اهدا کردند.

کلهر یادآور شد: انتقال خون استان قزوین در مرکز قزوین دوم لغایت دوازدهم (به غیر از جمعه) صبح‌ها از ساعت: 8 الی 13:30 و عصرها از ساعت 16 الی 20 و در مرکز تاکستان از پنجم الی یازدهم از ساعت 8 الی 13 و در شهرستان آبیک (بیاضیان) روز چهارشنبه پنجم فروردین از ساعت 8:30 الی 12:30 و در شهرستان بویین‌زهرا (کلینیک تخصصی) روز سه شنبه یازدهم فروردین‌ماه از ساعت 8:30 الی 12:30 آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

