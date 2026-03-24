در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

اهدای خون 6 هزار قزوینی برای نخستین‌بار در سال گذشته

مدیرکل انتقال خون قزوین از اهدای خون 6 هزار قزوینی برای نخستین‌بار در سال 1404 خبر داد.

اسماعیل کلهر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از اهدای خون توسط 40 هزار نفر قزوینی در سال 1404 خبر داد و گفت: البته بیش از 51 هزار نفر برای اهدای خون مراجعه کردند.

وی اضافه کرد: از این تعداد حدود 3 هزار و 100 نفر خانم و نزدیک به 6 هزار نفر اهداکننده برای اولین بار هستند. بنابراین مشارکت هم‌استانی‌های عزیز در اهدای خون و کمک به همنوع بی‌نظیر بوده است.

مدیرکل انتقال خون استان قزوین گفت: آخرین اهداکننده خون سال 1404 در استان قزوین حسن حسن‌پور از اهداکنندگان مستمر خون و اولین اهداکننده خون اصغر کهکی از همکاران شاغل در انتقال خون استان هستند که با هدف کمک به بیماران و آسیب‌دیدگان حمله خصمانه دشمن به ایران خون خود را اهدا کردند.

کلهر یادآور شد: انتقال خون استان قزوین در مرکز قزوین دوم لغایت دوازدهم (به غیر از جمعه) صبح‌ها از ساعت: 8 الی 13:30 و عصرها از ساعت 16 الی 20 و در مرکز تاکستان از پنجم الی یازدهم از ساعت 8 الی 13 و در شهرستان آبیک (بیاضیان) روز چهارشنبه پنجم فروردین از ساعت 8:30 الی 12:30 و در شهرستان بویین‌زهرا (کلینیک تخصصی) روز سه شنبه یازدهم فروردین‌ماه از ساعت 8:30 الی 12:30 آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

