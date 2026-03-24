اسکان پنج هزارو ۲۲۹ گردشگر در مراکز اقامتی کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش ایلنا، مجتبی امیر حسینی روز سه شنبه اظهار کرد: این تعداد گردشگر در اقامتگاه های رسمی شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع‌های گردشگری، مهمان‌پذیرها اسکان داده شدند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقامتی استان کهگیلویه وبویراحمد بیان کرد: برای اسکان مسافران نورزی در سال جاری ۲۵ هزار تخت از سوی میراث فرهنگی ، ۳۵ هزار از سوی هلال احمر و ۱۰ هزار تخت از سوی آموزش و پرورش برای اسکان مسافران نورزی آماده شده است.

امیر حسینی با اشاره به ورود ۱۶۳ هزار خودرو به استان چهار فصل کهگیلویه وبویراحمد از ۲۵ اسفند تا سوم فروردین تصریح کرد: این آمار نسبت به سال گذشته با توجه به وضعیت جنگی ۲۶ درصد کاهش یافت.

وی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات به مسافران نوروزی گفت: با بازدید نظارتی از مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، رستوران‌ها و مراکز پذیرایی بین‌راهی تلاش شده با هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، کیفیت خدمات به گردشگران ارتقا یابد.

امیر حسینی اضافه کرد: برای مدیریت بهتر خدمات‌رسانی، ۱۴ کمیته تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله اسکان، امداد و نجات، سوخت، حمل‌ونقل و راهداری، تنظیم بازار و سایر بخش‌های خدماتی با آمادگی کامل در حال فعالیت هستند و با توجه به شرایط موجود، برای هرگونه وضعیت احتمالی نیز آمادگی لازم را دارند.

وی افزود: استان زیبای کهگیلویه وبویراحمد با طبیعت بکر و جاذبه‌های متنوع گردشگری برای استقبال از مهمانان و مسافران نوروزی در جای جای ایران زمین و اقصی نقاط جهان آماده است و تدابیر و تمهیدات لازم از سوی مسوولان و ستاد خدمات سفر در این راستا اندیشیده شده است.

