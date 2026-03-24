تدوین سناریوهای ۸گانه برای پایداری شبکه آب در فارس

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جریان بررسی آخرین وضعیت خدمات رسانی آبفای استان، با اشاره به ماهیت خصمانه اقدامات دشمن اظهار داشت: رژیم صهیونیستی و ترامپ جنایتکار به هیچ اصول و قاعده‌ای پایبند نیستند و تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور نشان از خوی غیرانسانی آنان دارد؛ بر همین اساس، ستاد مدیریت بحران استان از زمان نبرد دوازده‌روزه در آمادگی کامل به سر می‌برد و تمامی دستگاه‌های عضو موظف به فراهم‌سازی تمهیدات لازم برای بدترین شرایط احتمالی شده‌اند.

استاندار فارس استمرار خدمات‌رسانی در حوزه‌های آب، برق و گاز را اولویت راهبردی مدیریت ارشد استان برشمرد و تصریح کرد: برای اطمینان از پایداری شبکه آب شرب، هشت سناریوی عملیاتی تعریف شده است تا در وضعیت‌های مختلف، خللی در دسترسی مردم به آب ایجاد نشود. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اطمینان می‌دهیم که در هر شرایطی، آبرسانی در شهر شیراز پایدار باشد.

وی با تأکید بر تشدید نظارت‌های بهداشتی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: پایش‌های آزمایشگاهی از منظر شاخص‌های میکروبی و میزان کلرزنی با دقتی بسیار فراتر از شرایط عادی در حال انجام است؛ همچنین تجهیزات تخصصی مورد نیاز نیز پس از وقایع اخیر به‌طور کامل تأمین شده و آمادگی لازم برای صیانت از سلامت آب در بالاترین سطح قرار دارد.

رئیس شورای تأمین استان فارس با اشاره به سرعت عمل نیروهای عملیاتی در ترمیم آسیب‌های اخیر بیان داشت: در پی اصابت‌های دو شب گذشته که منجر به آسیب دیدن بخشی از شبکه آب و فاضلاب در یک منطقه مسکونی شد، همکاران ما بلافاصله پس از رفع محدودیت‌های ایمنی در صحنه حاضر شدند و با تلاشی جهادی، زیرساخت‌ها را در کمترین زمان ممکن بازسازی کردند تا جریان خدمت‌رسانی به وضعیت پایدار بازگردد.

امیری اظهار داشت: تلاش‌های شبانه‌روزی و فداکارانه متخصصانی که بدون وقفه پای کار هستند، تضمین‌کننده امنیت خاطر مردم است. این روحیه مسئولانه که تعطیل‌بردار نیست، ارزشمندترین پشتوانه برای عبور از شرایط کنونی و ناکام گذاردن نقشه‌های دشمن است.

