تشییع و خاکسپاری دیپلمات شهید بوشهری در شهرستان دشستان

به گزارش ایلنا، آیین تشییع شهید سید محمدرضا موسوی، دیپلمات ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور لبنان که به تازگی توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است در میان حزن و اندوه عزاداران شهرستان دشستان برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر شهید موسوی از میدان شهدا شهر وحدتیه با حضور شمار زیادی از مردم، خانواده های معظم شهداء و مسئولان برگزار و پس از اقامه نماز توسط آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در گلزار شهدای فردوس این شهر آرام گرفت.

شرکت‌کنندگان در این مراسم تشییع و آیین معنوی با سردادن شعارهایی خشم و انزجار خود را از حملات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند. از شهید موسوی 2 فرزند پسر بنام‌های سید معید و سید عرفان به یادگار مانده است.

