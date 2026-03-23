معاون امنیتی استانداری البرز:
جنگ نابرابر با ناتو و اجماع جهانی علیه ایران، ریشه در حفظ هویت ملی دارد
معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، جنگ تحمیلی را نبردی نابرابر با ائتلاف ناتو خواند و با برشمردن نقاط قوت ملی از جمله وسعت سرزمینی، موقعیت ژئوپلیتیک، جمعیت جوان و فناوری دفاعی، بر لزوم گذشت و انسجام بیشتر برای عبور از بحران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، قدرتالله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، در دیدار با مدیرکل و کارکنان هواشناسی استان، با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و تبریک انتخاب رهبر جدید، به تشریح وضعیت استان و تحلیل جنگ تحمیلی پرداخت.
وی در آغاز با تقدیر از حضور مؤثر مجموعه هواشناسی، خطاب به حاضرین گفت: شما هرکدام میتوانید سفیران جمهوری اسلامی در خانواده و جامعه باشید. حضور شما در میدان، تکیهگاه محکمی برای ما مسئولان است.
سیف با اشاره به ماهیت جنگ جاری اظهار کرد: ما ناخواسته وارد جنگی شدیم که بر ما تحمیل شده است. این از لحاظ نظامی جنگی نابرابر است؛ ایران با پیشرفتهترین هواپیماهای ناتو میجنگد و یک اجماع جهانی علیه ما شکل گرفته است. باید ریشه این موضوع را مطالعه کنیم: خواستههای دشمن در مذاکرات، مرحله به مرحله افزایش یافت، زیرا روحیات این ملت و مسئولان منتخب آن را درنیافتند. خواست مردم، حفظ غیرت و هویت ملی است که خدا را شکر در سایه رهبری شهیدمان محقق شد.
معاون استانداری البرز با تجلیل از شیوه شهادت رهبر شهید تصریح کرد: شهادت مظلومانه ایشان در حالی که تا آخرین لحظه در محل کارشان بودند، افتخاری برای این کشور است. این را با گذشته مقایسه کنید: شاه مجبور به فرار شد، پدرش تبعید شد و پیشینیانشان با پذیرفتن شرایط ذلتبار به کشورهای دیگر رفتند. اما رهبر ما با تفکری برگرفته از قرآن و سیره ائمه، سربلند و در حال انجام وظیفه به ملکوت پیوست. این برای ما درس و افتخار است.
سیف در ادامه با اشاره به عوامل مقاومت و اقتدار کشور، به چند ویژگی کلیدی اشاره کرد: ویژگی اول، وجود رهبری مقتدر و به دنبال آن، انتقال سریع و بیوقفه فرماندهی به رهبر جدید بود. همچنین وسعت کشورمان باعث شده علیرغم اصابت هزاران بمب پیشرفته، زندگی عادی در جریان باشد.
معاون استاندار موقعیت ژئوپلیتیک را یکی دیگر از ظرفیتهای بالفعل کشور ارزیابی کرد و ادامه داد: تسلط با اقتدار بر تنگه هرمز، که شریان انرژی جهان است، اقتدار ما را به دنیا تحمیل میکند. ما تاکنون با خویشتنداری رفتاری در شأن جمهوری اسلامی داشتهایم.
سیف به هویت تاریخی و غیرت ایرانی اشاره کرد و گفت: هیچگاه در تاریخ، بیگانگان نتوانستهاند بر این سرزمین مسلط شوند. این غیرت ایرانی، اجازه تسلط نمیدهد.
وی جمعیت جوان و بااستعداد را یکی از ظرفیتهای کشور برشمرد و افزود: جمعیت زیاد و بااستعداد ما، منشأ پیشرفتهای خیرهکنندهای مانند فناوری موشکی شده که دنیا را متحیر کرده است.
وی با تاکید بر اتحاد و همبستگی ملی، اضعلیرغم فشارهای معیشتی، وقتی پای ایران و تمامیت ارضی به میان میآید، اتحاد ملی شکل میگیرد. حضور پرشور مردم در خیابانها گواه این مسئله است.
وی با اشاره به تصاویر منتشرشده از یک جوان دهه هشتادی جانباز که با صلابت نشسته بود، گفت: این صحنهها برای ما درس بزرگی است. این جوانان به ما امید میدهند که این کشور صاحبی دارد. همه ما باید در شرایط سخت، با گذشت و دوری از گلهمندی، به انسجام ملی کمک کنیم. فرهنگ گذشت، مهمترین ابزار امروز ماست.
سیف در پایان با قدردانی از حضور تماموقت مدیران و مسئولان استان علیرغم تقسیمبندیهای انجامشده، اظهار امیدواری کرد: با غیرتمندی شما در حوزه کاری و حضورتان در عرصههای عمومی، شاهد پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهیم بود.