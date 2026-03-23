خسارت به یک واحد اداری در حمله آمریکایی صهیونی در اصفهان

در حمله آمریکایی صهیونی، ساختمان اداره گاز واقع در خیابان کاوه هدف قرار گرفت.

به گزارش ایلنا  از اصفهان، دقایقی  قبل دشمن آمریکایی صهیونی یک واحد اداری را در اصفهان مورد حمله قرار داد.

در این حمله ساختمان اداره گاز واقع در خیابان کاوه هدف قرار گرفت.

در این تجاوز آمریکایی صهیونی به این ساختمان اداری و منازل اطراف آن خسارت وارد شد.

هنوز گزارشی از میزان خسارات مالی و جانی مخابره نشده است و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

بامداد امروز نیز متجاوزان آمریکایی صهیونی یک مجتمع مسکونی در جنوب اصفهان را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.

 

