معاون استانداری البرز:
پیشبینی هواشناسی، عامل تعیینکننده در تقویم عملیاتهای نظامی دشمن است
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز، با اشاره به نقش راهبردی دادههای هواشناسی در تصمیمگیریهای ملی و نظامی، از تأثیر مستقیم پیشبینیهای جوی در به تأخیر افتادن حمله دشمن پس از مذاکرات اخیر خبر داد و بر ضرورت خودکفایی در این حوزه حیاتی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، مهدی فراهانی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز، در دیدار با مدیرکل و کارکنان هواشناسی استان که به مناسبت روز هواشناسی انجام شد، اظهار کرد: امسال برای همه ما ثابت شد که سلامت، بزرگترین و بینظیرترین نعمت الهی است. برای سال جدید، سلامتی، سعادت و توفیق روزافزون برای همه هموطنان آرزو دارم.
فراهانی با بیان علاقه شخصی خود به مجموعه هواشناسی به دلیل سالها آشنایی با زحمات و دقت کاری این مجموعه، تصریح کرد: اطلاعات و دادههای دقیق هواشناسی، از مسائل نظامی تا امور روزمره مردم، تأثیر شگرفی دارد. اگر این بستر فراهم نباشد، بسیاری از تصمیمات کلان کشور ممکن است دچار خطا شود.
وی با اشاره به نمونهای عینی و راهبردی افزود: همانطور که میدانید، در مذاکرات اخیر با آمریکا، به گفته خود منابع صهیونیستی، قرار بود بلافاصله پس از دور دوم مذاکرات به ایران حمله شود. اما دلیل تأخیر ۱۰ روزه این حمله، صرفاً نامساعد بودن شرایط جوی اعلام شده است. این نشان میدهد که حتی پیشبینیهای دقیق هواشناسی میتواند در تنظیم تقویم عملیاتهای نظامی دشمن تأثیر تعیینکننده داشته باشد، همانگونه که در کلیه عملیاتهای هوایی داخلی نیز نقشی حیاتی ایفا میکند.
معاون استانداری البرز با تقدیر از زحمات مدیرکل هواشناسی استان و مدیران ارشد این حوزه در کشور، ابراز امیدواری کرد: با تلاشهای در حال انجام در حوزه ماهوارهای و ارسال دادههای داخلی، وابستگی ما به دادههای هواشناسی جهانی که عمدتاً از طریق اینترنت و ماهوارههای خارجی دریافت میشود، به تدریج کاهش یابد و به خودکفایی کامل در این عرصه برسیم.
وی تأکید کرد: به نظر من، یکی از نیازهای اساسی امروز، تمرکز بر توسعه ماهوارههای چندمنظوره بومی با قابلیت جمعآوری دادههای هواشناسی است. این باید به یک نقشه راه ملی تبدیل شود.
فراهانی با اشاره به ظرفیتهای درونی مجموعه هواشناسی استان گفت: من معتقدم در همین اداره کل البرز، پتانسیلها و نیروهای مستعدی وجود دارند که میتوانند پروژههای نوآورانه را به صورت خودجوش آغاز و تا مرحله نتیجهگیری پیش ببرند. به عنوان مثال، پروژه تحقیقاتی شناسایی منشأ غبار در استان البرز که توسط همکاران شما انجام شد، نمونه درخشانی از این توانمندیها است. این موضوع برای من ارائه و به دقت بررسی شد و بسیار خوشحال شدم که کارشناسان ما به جای پرداختن به موضوعات سطحی، به ریشهیابی و حل اصولی مسائل میپردازند.
وی در پایان با بیان آرمان بلند رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: هدف نهایی ما باید تحقق فرمایش امام راحل باشد که اگر کسی در پی علم بود، مجبور شود زبان فارسی بیاموزد و به ایران مراجعه کند. این نقطه ایدهآل و آرمانی است که باید در تمام حوزهها، از جمله هواشناسی، دنبال کنیم.