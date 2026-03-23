قاتل خاموش در فریدونشهر هشت نفر را راهی بیمارستان کرد

قاتل خاموش در فریدونشهر هشت نفر را راهی بیمارستان کرد
رییس اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان از مسمومیت هشت نفر به دنبال استنشاق گاز مونوکسید کربن در شهرستان فریدونشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان ، علی نصیری روز دوشنبه  اظهار کرد: این حادثه به دنبال استنشاق از دودکش بخاری صبح امروز در روستای دره بادام از توابع فریدونشهر گزارش شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله ۲ کد اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند، افزود: ۲ مرد ۲۴ و ۱۴ ساله و ۶ زن ۱۷ تا ۴۰ ساله که در این حادثه مسموم شده بودند به درمانگاه اسلام آباد فریدونشهر انتقال یافتند.

