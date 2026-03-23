قاتل خاموش در فریدونشهر هشت نفر را راهی بیمارستان کرد

به گزارش ایلنا از اصفهان ، علی نصیری روز دوشنبه اظهار کرد: این حادثه به دنبال استنشاق از دودکش بخاری صبح امروز در روستای دره بادام از توابع فریدونشهر گزارش شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله ۲ کد اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند، افزود: ۲ مرد ۲۴ و ۱۴ ساله و ۶ زن ۱۷ تا ۴۰ ساله که در این حادثه مسموم شده بودند به درمانگاه اسلام آباد فریدونشهر انتقال یافتند.

