بازداشت ۲ متهم به ارتباط اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی در هویزه
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه از بازداشت ۲ نفر به اتهام ارتباط اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی خبر داد.
به گزارش ایلنا بر اساس اعلام دادگستری خوزستان، ابراهیم عِگیری دوشنبه بیان کرد: ۲ نفر از عوامل مرتبط که با ارسال تصاویر و موقعیت اماکن مهم به رژیم صهیونیستی فعالیت میکردند با دستور قضایی و طی عملیات مشترک اطلاعاتی شناسایی و بازداشت شدند.
وی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه اقدام علیه امنیت ملی افزود: تحقیقات تخصصی در این پرونده در حال انجام است و نتایج پس از تکمیل، به مرجع صالح قضایی ارجاع خواهد شد.
دادستان هویزه همچنین خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه و مقابله با تهدیدات امنیتی در دستور کار مستمر دستگاه قضایی و ضابطان قرار دارد.