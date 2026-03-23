خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت ۲ متهم به ارتباط اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی در هویزه

کد خبر : 1764802
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه از بازداشت ۲ نفر به اتهام ارتباط اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش ایلنا بر اساس اعلام دادگستری خوزستان، ابراهیم عِگیری دوشنبه بیان کرد: ۲ نفر از عوامل مرتبط که با ارسال تصاویر و موقعیت اماکن مهم به رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کردند با دستور قضایی و طی عملیات مشترک اطلاعاتی شناسایی و بازداشت شدند.

وی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه اقدام علیه امنیت ملی افزود: تحقیقات تخصصی در این پرونده در حال انجام است و نتایج پس از تکمیل، به مرجع صالح قضایی ارجاع خواهد شد.

دادستان هویزه همچنین خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه و مقابله با تهدیدات امنیتی در دستور کار مستمر دستگاه قضایی و ضابطان قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

