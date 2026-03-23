سقوط چندباره بهمن در گردنه ژالانه سروآباد/رانندگان با احتیاط تردد کنند

به گزارش ایلنا، محمد شبرندی روز دوشنبه اظهار کرد: در پی بارش‌های اخیر، گردنه ژالانه در منطقه هورامان چندین بار شاهد سقوط بهمن و مسدود شدن مقطعی مسیر بود.

وی افزود: با این حال نیروهای راهداری شهرستان سروآباد بلافاصله در محل حاضر شدند و با انجام عملیات برف‌روبی، مسیر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی کردند.

رییس راهداری سروآباد با اشاره به اینکه تردد در این محور برقرار است، تاکید کرد: با توجه به احتمال تکرار بهمن، رانندگان با احتیاط تردد کنند.