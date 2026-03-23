به گزارش ایلنا از البرز، مسعود خواجه‌وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در راستای بازدیدهای نوروزی سال ١۴٠۵ در مدیریت های توزیع برق شرق و غرب شهرستان کرج حاضر شد و از وضعیت پایداری شبکه برق و خدمت رسانی به مردم با خبر شد.

خواجه‌وند در این بازدیدها از وضعیت آماده باش واحد‌ فوریت‌های برق و تیم‌های عملیاتی در این مناطق دیدار کرد و بر تلاش و همت ویژه جهت خدمت‌رسانی مناسب به مشترکین در این روزها تاکید داشت.

انتهای پیام/