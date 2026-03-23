مدیرعامل شرکت برق البرز خبر داد؛
آماده باش واحد فوریتهای برق و تیمهای عملیاتی در البرز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز طی بازدید نوروزی از مدیریت های توزیع برق شرق و غرب شهرستان کرج با اشاره به آماده باش واحد فوریتهای برق و تیمهای عملیاتی، بر پایداری شبکه و خدمت رسانی به مشترکین خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، مسعود خواجهوند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در راستای بازدیدهای نوروزی سال ١۴٠۵ در مدیریت های توزیع برق شرق و غرب شهرستان کرج حاضر شد و از وضعیت پایداری شبکه برق و خدمت رسانی به مردم با خبر شد.
خواجهوند در این بازدیدها از وضعیت آماده باش واحد فوریتهای برق و تیمهای عملیاتی در این مناطق دیدار کرد و بر تلاش و همت ویژه جهت خدمترسانی مناسب به مشترکین در این روزها تاکید داشت.