دکتر اشهری؛ چهره ماندگار پزشکی تبریز درگذشت

شادروان دکتر حمید اشهری چهره ماندگار پزشکی و پدر بیهوشی تبریز دارفانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مرحوم اشهری به سال 1309 هجری شمسی در تبریز دیده به جهان گشود؛ وی یکی از متخصصان بیهوشی بود که سال ها عمرپربرکت خود را وقف خدمت به بیماران و ارتقای سلامت جامعه کرد و با اخلاق نیکو و پرورش بسیاری از پزشکان در شهر تبریز نام نیک ازخود به جای گذاشت.

شادروان دکتر حمید اشهری با تکیه بر دانش و تجربه ارزشمند همواره درتسکین درد بیماران گام برداشت.

وی در دومین روز از سال 1405 چشم از جهان فروبست.

روحش شاد و یادش گرامی

پیکر مرحوم فردا سه شنبه چهارم فروردین ماه ساعت ۱۱ در وادی رحمت تبریز به خاک سپرده خواهد شد؛ مراسم شام غریبان و ترحیم همانروز از ساعت ١٨ تا ٢٠ در تالار ساوالان تبریز برپا خواهدشد.

