صدای مهیب در فردیس به علت تخلیه بخار نیروگاه برق بود

به گزارش ایلنا از البرز، حسین شیزر پور فرماندار فردیس ساعاتی پیش با اعلام این خبر، اظهار کرد: مردم فردیس صدای بلندی را لحظاتی پیش شنیدند که ناشی از آماده سازی نیروگاه برای تعمیرات فنی و تخصصی بود.

وی اظهار داشت: در نیروگاه شهید منتظرقائم(عج) فردیس بدلیل بروز مشکل فنی در بویلر واحد بخار و خروج پرفشار بخار موجب ایجاد صدای بلند شده است و جای هیچ نگرانی و یا تهدیدی برای شهروندان نیست .

فرماندار شهرستان فردیس از مردم خواست اخبار رسمی را از مراجع رسمی استانداری البرز دنبال کرده و از بازنشر هرگونه شایعه خودداری کنند.

