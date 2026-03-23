فرماندار فردیس:
صدای مهیب در فردیس به علت تخلیه بخار نیروگاه برق بود
فرماندار فردیس در ارتباط با دلیل شنیده شدن صدای مهیب در فردیس، گفت: مردم نگران نباشند؛ صدایی که شنیده شد به علت تخلیه بخار نیروگاه منتظرقائم(عج) بود.
به گزارش ایلنا از البرز، حسین شیزر پور فرماندار فردیس ساعاتی پیش با اعلام این خبر، اظهار کرد: مردم فردیس صدای بلندی را لحظاتی پیش شنیدند که ناشی از آماده سازی نیروگاه برای تعمیرات فنی و تخصصی بود.
وی اظهار داشت: در نیروگاه شهید منتظرقائم(عج) فردیس بدلیل بروز مشکل فنی در بویلر واحد بخار و خروج پرفشار بخار موجب ایجاد صدای بلند شده است و جای هیچ نگرانی و یا تهدیدی برای شهروندان نیست .
فرماندار شهرستان فردیس از مردم خواست اخبار رسمی را از مراجع رسمی استانداری البرز دنبال کرده و از بازنشر هرگونه شایعه خودداری کنند.