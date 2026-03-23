تردد در گردنه های چهارمحال و بختیاری فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است

به گزارش ایلنا، امین قوامی با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان از بارش شدید برف در برخی محورهای کوهستانی خبر داد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر شاهد بارش برف در محورهای چلگرد به فارسان در محدوده دشت زرین تا سه راهی میهه هستیم.

قوامی بیان کرد: همچنین در محور چلگرد به بازفت، بارش برف در گردنه‌های شاه منصوری و چری با شدت بیشتری ادامه دارد.

وی گفت:در محور سورشجان به سودجان (منطقه مرغملک) نیز بارش برف گزارش شده و در سایر محورهای استان، بارش باران جریان دارد که موجب لغزندگی سطح جادهها شده است.

معاون راهداری استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: در تمامی محورهای کوهستانی استان، بستن زنجیر چرخ برای تمامی خودروها الزامی است و تردد بدون تجهیزات زمستانی امکانپذیر نخواهد بود.

قوامی خاطر نشان کرد:از هموطنان و مسافران گرامی تقاضا می شود ضمن همراه داشتن تجهیزات ایمنی و زنجیر چرخ، از انجام سفرهای غیرضروری در این شرایط جوی خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه ها از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع کسب کنند.

انتهای پیام/