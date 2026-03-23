افتتاح نمایشگاه بهاره صنایع دستی در تاقبستان
نمایشگاه موقت بهاره صنایعدستی و سوغات در کنار محوطه تاریخی فرهنگی تاقبستان کرمانشاه آغاز به کار کرد
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، امین کوگانی معاون صنایعدستی استان کرمانشاه روز دوشنبه سوم فرورین در حاشیه بازدید از این نمایشگاه، اظهار کرد: با حضور بخش خصوصی نمایشگاه موقت بهاره صنایعدستی و سوغات در ۳۰ غرفه فعالیت خود را آغاز کرده است.
معاون صنایع دستی استان تصریح کرد: در این نمایشگاه محصولات صنایعدستی استان از جمله گیوه، چرم، البسه محلی، زیورآلات سنتی، ابزارآلات فلزی، میناکاری و ... عرضه شده است.
وی گفت: این نمایشگاه تا پایان فروردین ماه دایر است.
در استان کرمانشاه بیش از ۲۵ هزار صنعتگر فعال در ۶۵ رشته صنایعدستی فعالیت دارند.