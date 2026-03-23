به گزارش ایلنا از کرمانشاه، امین کوگانی معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه روز دوشنبه سوم فرورین‌ در حاشیه بازدید از این نمایشگاه، اظهار کرد: با حضور بخش خصوصی نمایشگاه موقت بهاره صنایع‌دستی و سوغات در ۳۰ غرفه فعالیت خود را آغاز کرده است.

معاون صنایع دستی استان تصریح کرد: در این نمایشگاه محصولات صنایع‌دستی استان از جمله گیوه، چرم، البسه محلی، زیورآلات سنتی، ابزارآلات فلزی، میناکاری و ... عرضه شده است.

وی گفت: این نمایشگاه تا پایان فروردین ماه دایر است.

در استان کرمانشاه بیش از ۲۵ هزار صنعت‌گر فعال در ۶۵ رشته صنایع‌دستی فعالیت دارند.

