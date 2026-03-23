سرپرست میراث فرهنگی کرمانشاه:
۱۴ تیم نظارتی مراکز اقامتی و پذیرایی کرمانشاه را در نوروز رصد میکنند
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه از آمادگی کامل مراکز اقامتی و پذیرایی استان برای ارائه خدمات به گردشگران و مسافران نوروزی خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، کیومرث اعظمی دوشنبه سوم فرورین اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴ تیم نظارتی در سراسر استان کرمانشاه در بازدیدهای روزانه فعالیت و نحوه خدمات دهی تاسیسات اقامتی و پذیرایی زیر نظر وزارت میراثفرهنگی را پایش میکنند.
وی افزود: خوشبختانه مراکز اقامتی و پذیرایی استان در شرایط بسیار مطلوبی آماده ارائه خدمات به مسافران، گردشگران و آسیب دیدگان جنگ تحمیلی هستند.
سرپرست میراث فرهنگی کرمانشاه تصریح کرد: در استان کرمانشاه با توجه به پویشی که در میان فعالان گردشگری استان راه اندازی شده، مراکز اقامتی با توجه به شرایط جنگ تحمیلی تخفیف ۳۰ درصدی را برای آسیبدیدگان از جنگ و مسافران نوروزی لحاظ کردهاند.
وی گفت: همچنین با هدف خدمات دهی به گردشگران و رفاه حال مسافران نوروزی، محوطههای تاریخی تاقبستان، بیستون و معبد آناهیتا به روی بازدیدکنندگان باز شده است.
اعظمی با بیان اینکه دستگاههای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر در استان کرمانشاه در آماده باش کامل هستند، گفت: خوشبختانه پیش از شروع جنگ تحمیلی جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر در سطح استان برگزار شد و با تشکیل کمیتههای شانزده گانه برنامهریزیها و هماهنگیهای لازم انجام گرفت و استان در وضعیت بسیار مناسبی برای خدمترسانی به آسیبدیدگان جنگ تحمیلی، مسافران نوروزی و هماستانیهایی که در این ایام به کرمانشاه سفر کردهاند برخوردار است.
وی تاکید کرد: تا پایان تعطیلات نوروزی ستاد اجرایی خدمات سفر استان با همه توان به انجام ماموریت ذاتی خود که خدمات دهی به هموطنان است، ادامه خواهد داد.