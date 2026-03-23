به منظور پیشگیری از سرقتهای احتمالی:
جابجایی اسباب و اثاثیه منزل تا ۱۵ فروردین ممنوع
به گزارش ایلنا از رشت، مرکز اطلاع سانی پلیس اعلام کرد: با توجه به شروع تعطیلات نوروزی و احتمال سفر بسیاری از هموطنان، به منظور پیشگیری از سرقتهای احتمالی منازل این قبیل از شهروندان، هرگونه جابجایی اسباب و اثاثیه منزل تا روز ۱۵ فروردین ممنوع است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: در صورت ضرورت بر انجام جابجایی، شهروندان میتوانند با راهنمایی گشتهای انتظامی، مجوز لازم از کلانتری محل را اخذ کنند و سپس اسباب کشی کنند ، در غیر اینصورت، اقلام مکشوفه و افراد حامل، با لحاظ ظن سرقت و به منظور تعیین تکلیف، تا تاریخ اعلامی، در اختیار پلیس قرار خواهند گرفت.
در این اطلاعیه به شهروندانی که قصد مسافرت دارند توصیه شده است، قبل از ترک منزل، ضمن روشن گذاشتن تعدادی از چراغهای کم مصرف روشنایی و استفاده از قفلهای مطمئن دربهای ورودی، از خالی بودن منزل از اعضای خانواده یا افراد مورد وثوق، کلانتری محل یا گشتهای انتظامی اطلاع دهند.