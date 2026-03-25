اردبیل میزبان گردشگران نوروزی/,از گشوده شدن درب های مجموعه جهانی شیخ صفی به روی مسافران تا ارائه تخفیف ۴۰تا ۶۰درصدی اماکن اقامتی

جلیل جباری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه به دلیل شرایط جنگی موزه های استان تعطیل است گفت: مجموعه جهانی شیخ صفی اردبیل از روز اول فروردین برای بازدید گرشگران نوروزی بازگشایی شده است گفت: بلیط بازدید از محوطه‌ و بناهای این مجموعه برای گردشگران با ۵۰ درصد تخفیف ارائه می شود.

وی افزود: همچنین، تمام محوطه‌ها و اماکن تاریخی استان در ایام نوروز فعال بوده و مسافران نوروزی می‌توانند از آثار تاریخی بازدید کنند.

جباری اضافه کرد: بقعه شیخ کلخوران اردبیل، بقعه شیخ حیدر مشگین‌شهر، پایگاه ملی دستکندهای تاریخی کنزق سرعین و پایگاه ملی محوطه باستانی شهر یئری مشگین‌شهر از جمله اماکن و محوطه های تاریخی استان هستند که همیشه مورد توجه گردشگران و مسافران قرار می گیرند.

مدیر کل میراث استان ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی ، بقعه شیخ کلخوران اردبیل و شیخ حیدر مشگین‌شهر راهنمایان گردشگری هر روز برای ارائه اطلاعات و میزبانی از مسافران حضور دارند.

جباری گفت: اردبیل به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور در شرایط فعلی نیز جزو پنج استان با ثبت بیشترین مسافرت‌ها است.

وی با دعوت از مسافران برای استفاده از مراکز اقامتی رسمی، افزود: به منظور میزبانی بهتر از هم‌وطنان عزیز آبدرمانی‌های استان با ۳۰ درصد تخفیف و مراکز اقامتی با ۴۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در حال ارائه خدمات است.

