در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
توسعه آبزیپروری؛ کلید کاهش بیکاری در گلستان/با حمایت دولت و بخش خصوصی استان می تواند به قطب شیلات کشور تبدیل شود
استان گلستان با ظرفیتهای گسترده در پرورش ماهی، بهویژه در مقیاس خانگی، امروز به یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه صنعت شیلات تبدیل شده است؛ ظرفیتی که اگر با حمایت دولت همراه شود، میتواند بهسرعت موتور افزایش اشتغال و رونق اقتصادی استان را روشن کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، استان گلستان با برخورداری از اقلیم متنوع، منابع آبی گسترده و دسترسی به دریای خزر، یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه صنعت شیلات بهویژه پرورش ماهی خانگی و نیمهصنعتی به شمار میرود. در سالهای اخیر استقبال مردم از ساخت استخرهای کوچک خانگی و حیاطی برای تولید ماهی گرمابی افزایش یافته و این موضوع به یک منبع درآمد قابل اتکا برای بسیاری از خانوادههای روستایی تبدیل شده است.
پرورش ماهی در مقیاس خانگی با هزینه اولیه کم، بازده سریع و نیاز پایین به تخصص فنی، میتواند نقش مهمی در افزایش درآمد خانوارها و کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. علاوه بر این، توسعه استخرهای کوتاهمدت پرورش ماهی در روستاها موجب تقویت زنجیرههای محلی، از جمله فروش خوراک ماهی، حملونقل و صنایع وابسته میشود.
گلستان هماکنون ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه تولید بچهماهی، پرورش ماهی در قفس، تکثیر گونههای بومی و توسعه آببندانها دارد. همچنین زیرساختهای موجود مانند مرکز تحقیقات ماهیان استخوانی میتواند پشتوانه علمی برای گسترش این صنعت باشد.
کارشناسان معتقدند اگر حمایتهای دولتی شامل اعطای تسهیلات کمبهره، آموزشهای کاربردی، بیمه فعالیتهای شیلاتی و تسهیل در صدور مجوزها افزایش یابد، صنعت شیلات گلستان میتواند ظرف مدت کوتاه، سهم قابل توجهی در اشتغالزایی و حتی صادرات محصولات آبزی ایفا کند.
علاوه بر پرورشهای خانگی، توسعه صنعت شیلات صنعتی و نیمهصنعتی، تکمیل زنجیره سردخانهها، ایجاد برندهای صادراتی و ارتقای فناوریهای تولید نیز میتواند گلستان را به یکی از قطبهای شیلاتی کشور تبدیل کند.
اسماعیل جباری، مدیرکل شیلات استان گلستان در گفت وگو با ایلنا با اشاره به پتانسیلهای بالای استان در حوزه آبزیپروری، بر توسعه همهجانبه این صنعت تأکید کرد و گفت: هدف اصلی ما در سال جاری افزایش حجم تولید و صید انواع ماهیان پرورشی و همچنین افزایش بهرهوری در صید سنتی و صنعتی است.
وی افزود: طی سال اخیر تعاونیهای صید پره در گلستان با بیش از هزار صیاد فعال، توانستند رشد بیشاز ۳۷۰ درصدی در حجم صید نسبت به مدت مشابه سال گذشته را رقم بزنند. حدود ۲۰۰ تن انواع ماهی دریایی شامل کپور، کفال، سفید و دیگر گونهها توسط صیادان گلستانی صید شد.
وی گفت: در راستای حفظ و حفاظت ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری، طی همین مدت، ۱۹۷ قطعه ماهی خاویاری نارس با همکاری صیادان و ناظرین پره بهدرستی و مطابق رویههای علمی، به دریا بازگردانده شد که این اقدام علاوه بر توانمندسازی جامعه صیادی، نقش مهمی در تثبیت و توسعه نسل این گونههای ارزشمند دارد.
جباری گفت: تمرکز ما بر توسعه پرورش ماهیان گرمابی و همچنین گونههای جدید و ارزشمند است تا بتوانیم هم نیاز بازار داخلی را تامین کرده و هم صادرات را افزایش دهیم. در بخش صید نیز برنامههایی برای نوسازی ناوگان صیادی و ارتقاء تجهیزات داریم تا ضمن افزایش ایمنی دریانوردان، شاهد افزایش حجم صید و تنوع گونههای صیدشده باشیم.
جباری همچنین بر اهمیت اشتغالزایی پایدار در مناطق ساحلی و روستایی از طریق توسعه فعالیتهای شیلاتی تأکید کرد و گفت: تلاش میکنیم با حمایت از طرحهای کوچک و متوسط آبزیپروری، زمینه را برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید فراهم آوریم.
وی افزود: خواستار همکاری و همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی مرتبط و بخش خصوصی برای تحقق اهداف توسعه شیلات در استان هستیم.