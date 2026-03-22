شهادت ۲ دانشآموز کرمانشاهی در جنگ رمضان/ به ۱۰۱ مدرسه و سالن ورزشی خسارت وارد شد
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از شهادت و مجروحیت هفت دانشآموز و معلم کرمانشاهی در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا از ابتدای جنگ اخیر خبر داد.
به گزارش ایلنا، سلیمان محبی روز یکشنبه در گفت و گویی اظهار داشت: از این تعداد، ۲ دانشآموز پسر و دختر در استان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و سه دانشآموز و ۲ معلم نیز بر اثر این حملات مجروح شدند.
وی با اشاره به خسارتهای وارده به زیرساختهای آموزشی استان افزود: متأسفانه در جریان جنگ رمضان، به ۱۰۱ باب مدرسه، سالن ورزشی دانشآموزی، ساختمان اداری و مجموعه فرهنگی تفریحی آموزش و پرورش استان خسارت وارد شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: تاکنون به ۸۳ مدرسه، ۱۲ سالن ورزشی، پنج اداره و یک مجموعه فرهنگی تفریحی زیرمجموعه آموزش و پرورش استان خسارت وارد شده که برآورد دقیق میزان خسارتها در دست بررسی است.
استان کرمانشاه با جمعیتی افزون بر ۲ میلیون نفر، ۳۶۵ هزار دانشآموز و ۲۶ هزار معلم دارد.